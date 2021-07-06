TARSİM heyetinden Van'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARSİM heyetinden Van'a ziyaret

TARSİM heyetinden Van'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 5 Temmuz tarihinde Van'da bir dizi paydaş kurum ziyareti gerçekleştirdi.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 5 Temmuz tarihinde Van'da bir dizi paydaş kurum ziyareti gerçekleştirdi. Program kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Abdulkerim Yücel, Ziraat Bankası Bölge Yöneticisi Turgut Arvas, Tuşba Ziraat Odası Başkanı Hasan Özgökçe ve Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Şükrü Uzel makamlarında ziyaret edildi.

Programın devamında, Tarımsal Bal Üreticileri Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Fırat Çenberlitaş, Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Arıcılık Otomasyon Sorumlusu Tahir Keçeci ile Van İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğü'nden Veteriner Hekim Merve Öztürk ile Veteriner Hekim Büşra Gümüş'ün katılımlarıyla, TARSİM Van Bölge Müdürlüğünde Devlet Destekli Arıcılık Sigortası konulu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Sonrasında Van İli Tuşba İlçesi Göllü Köyü'ndeki sigortalı büyükbaş-küçükbaş işletme sahibi ziyaret edilerek, bilgilendirmelerde bulunuldu. - VAN

TARSİM heyetinden Van'a ziyaret
TARSİM heyetinden Van'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Mohammed Al Saloussi
Spor Burak Elmas Metin Oktay Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TARSİM heyetinden Van'a ziyaret - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 14:54:26. #1.15#

title