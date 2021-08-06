TARSİM Heyeti, Köyceğiz ve Marmaris'te incelemelerde bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARSİM Heyeti, Köyceğiz ve Marmaris'te incelemelerde bulundu

TARSİM Heyeti, Köyceğiz ve Marmaris'te incelemelerde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TARSİM Heyeti, Köyceğiz ve Marmaris'te yangın sebebiyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

TARSİM Heyeti, Köyceğiz ve Marmaris'te yangın sebebiyle zarar gören alanlarda incelemelerde bulundu.

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve Hayvan Hayat Sigortaları Grup Müdürü Orhan Sarıtepe, Muğla'nın Köyceğiz İlçesindeki Yayla Köyü ile Marmaris İlçesindeki Osmaniye Köyü'nde yangın sebebiyle zarar gören tarımsal alanlarda ve arıcılık işletmelerinde incelemelerde bulunarak, üretici ve yetiştiricilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyaret kapsamında, Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan ve Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Veli Türk makamlarında ziyaret edilerek, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haber... Bakan Dönmez: '(Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali) Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil'
Son dakika haber... Bakan Dönmez: "(Muğla'nın Milas ilçesindeki Kemerköy Termik Santrali) Şu anda santrali tehdit eden bir yangın söz konusu değil"
THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar
THK Kayyum Heyeti Başkanı Cenap Aşçı: 6 uçağın ayağa kalkması için gereken para 4 milyon dolar
Muğla ve Antalya'daki yangınlar nedeniyle tatilcilerin yeni rotası Doğu Karadeniz oldu
Muğla ve Antalya'daki yangınlar nedeniyle tatilcilerin yeni rotası Doğu Karadeniz oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Fahrettin Altun Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Aleyna Tilki Şeyma Subaşı Süreyya Yalçın
Spor Metin Oktay Fatih Terim Caner Erkin Rıza Kayaalp Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TARSİM Heyeti, Köyceğiz ve Marmaris'te incelemelerde bulundu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 15:06:51. #1.16#

title