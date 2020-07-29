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TARSİM Hasat Bayramını kutladı

TARSİM, Hasat Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

TARSİM Hasat Bayramını kutladı
29.07.2020 16:12 | Son Güncelleme: 29.07.2020 17:07

TARSİM, Hasat Bayramı sebebiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

TARSİM tarafından yayınlanan Hasat Bayramı mesajında şu ifadeler yer aldı: "Doğal afetler ve olağanüstü hava koşulları, yaşamın pek çok alanında olduğu gibi tarımsal üretim üzerinde de olumsuz etkilerini artırmaktadır. TARSİM olarak, bu olumsuzluklara karşın, üstün bir gayret göstererek, ülkemiz için üretmeye devam eden üreticilerimizin her zaman yanındayız. Yıl boyunca alın terini toprağa döken yurdun dört bir köşesindeki üreticilerimizin, hasadının ve kazancının bereketli olmasını diliyor, Hasat Bayramını kutluyoruz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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