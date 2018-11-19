Tarsim Hasarları Uydudan Takip Ediyor

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM), üreticilerin ve paydaşların memnuniyetini arttırmak amacıyla teknolojik uygulamalara odaklandı.

TARSİM'den yapılan açıklamada; bu alandaki mevcut tüm imkanlardan azami düzeyde faydalanıldığına, Sistem'in bu anlamda dünyadaki benzer sistemlerin üzerinde bir performansa sahip olduğuna dikkat çekildi. Kısa bir süre önce TARSİM'in hayati fonksiyonlarından biri olan risk inceleme ve değerlendirme ile hasar tespit süreçlerinde uygulamaya alınan uydu teknolojileri ve insansız hava araçları (İHA) sayesinde, yepyeni bir dönemin başladığı ve olumlu sonuçlar elde edildiği bildirildi.

bitkisel ürün sigortalarında yeni üretim sezonunun açılması ile birlikte ilerleyen günlerde uyduların ve İHA'ların Sistem'de çok daha etkin ve yoğun bir şekilde kullanılacağı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük uydu görüntüleri; dolu, yangın, sel ve su baskını, heyelan hasarlarının yanı sıra risk inceleme ve değerlendirme işlemlerinde de meteorolojik verilerle desteklenerek kullanılmaya başlandı. Bu sayede istenilen tüm tarihlere ait görüntülere de ulaşma imkanı doğduğundan, hasarların teminat kapsamında olup olmadığı, poliçenin başlangıcında mı ya da öncesinde mi gerçekleştiği, yangın hasarlarının hasat işlemi öncesinde mi, sonrasında mı meydana geldiği gibi sorgulamalar yapılarak; hata payı minimize ediliyor.

Bunun yanı sıra, geniş alanları etkileyen, etkisi büyük olan hasarların meydana gelmesi sonrasında ya da sigortaya kabul için yapılan risk inceleme ve değerlendirme işlemlerinde İHA'lar kullanılarak, görüntüler alınıyor ve veriler işleniyor. Bu şekilde hasarlar hem kısa sürede, hem de pratik bir şekilde yorumlanabiliyor. Yeni uygulamalarla elde edilen sonuçların, Sistem'e ve başta üreticilerimiz olmak üzere tüm paydaşlara olumlu yansımalarının artarak devam edeceğine inanıyoruz" - AYDIN