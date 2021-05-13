TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal: "Çiftçiler Günü'nü kutluyorum"
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TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal: "Çiftçiler Günü'nü kutluyorum"

TARSİM Genel Müdürü Serpil Günal: 'Çiftçiler Günü'nü kutluyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı. Günal mesajında, günümüzde globalleşen dünyada, her ne kadar farklı meslek türleri ön plana çıksa da, tarım sektörü ve çiftçilik mesleğinin, hayati bir konuma sahip olduğunu ve önemini hiçbir zaman yitirmeyeceğini belirterek, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutladı ve sözlerine şu şekilde devam etti:

"Özellikle dünya nüfusunun her geçen gün artması sonucunda güvenli gıda arzına ulaşım son derece önem kazandı. Artan rekabet ortamları, hızla değişen pazar şartları, üretim kaynaklarının azalması, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın dünya üzerindeki yaşamsal döngüyü her geçen gün daha fazla etkiler hale gelmesi gibi nedenlerle tarımsal faaliyetler, tıpkı bugün olduğu gibi, gelecekte de önemli bir iş kolu olarak karşımıza çıkacak. Tarım, dünümüz ve bugünümüz olduğu gibi aynı zamanda yarınımız ve geleceğimiz. TARSİM olarak, ülkemizin yarınları için üreten, alın teri döken ve zorlu şartlarda fedakarca çalışan çiftçilerimizin daima yanında ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Sonsuz emekleriyle hayatımızın her anına dokunan çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama Açıklaması
MEB'den yüz yüze eğitime ilişkin açıklama Açıklaması
MEB: '17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak.'
MEB: "17 Mayıs Pazartesi resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacak."
MEB: 'Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak.'
MEB: "Yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs'ta yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacak."
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