Tarsim Genel Müdürü Satoğlu Açıklaması

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Genel Müdürü Yusuf Cemil Satoğlu, "Teminat kapsamı yıllar itibarıyla geliştirilerek bugüne kadar geliyor ve bugün kuraklık teminatı da dahil olmak üzere birçok risk TARSİM kapsamı içerisinde değerlendirilebiliyor." dedi.

Satoğlu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasında (TTSO) düzenlenen olağan meclis toplantısında yaptığı konuşmada, TARSİM hakkında bilgi sundu.

TARSİM'in devlet destekli bir sigorta sistemi olduğunu dile getiren Satoğlu, "Yapı olarak bildiğimiz ticari işletmelerden çok daha farklı bir yapı. Biz bir ticari işletme değiliz. Tamamen bir havuz sistemi var." ifadelerini kullandı.

Satoğlu, teminat kapsamının da yıllar itibarıyla geliştiğini vurgulayarak, "Teminat kapsamı yıllar itibarıyla geliştirilerek bugüne kadar geliyor ve bugün kuraklık teminatı da dahil olmak üzere birçok risk TARSİM kapsamı içerisinde değerlendirilebiliyor." diye konuştu.

Sistemin işleyişi hakkında da bilgi veren Satoğlu, sistemin 11 yıllık geçmişinin olduğunu ifade etti.

Satoğlu, üreticilere ödenen hasar miktarlarıyla ilgili değerlendirmede bulunarak, "11 yıl boyunca toplam ödenen hasar miktarı da yaklaşık olarak 4 milyar lirayı geçmiş durumda. Sisteme üreticinin 11 yıl boyunca ödediği rakam yaklaşık 3 milyar lira. Yani sistem üreticiden 3 milyar lira alırken, üreticiye 4 milyar lira hasar olarak ödeme yapmış." şeklinde konuştu.

"TARSİM'in amacı tarım ekonomisinin sürdürülebilir olmasıdır"

Sistemi oluşturan devlet, üretici ve sigorta sisteminin üçünün de memnuniyet duyduğunu belirten Satoğlu, "Bundan dolayı da TARSİM, dünyada tarım sigortacılığı anlamında en başarılı model ve dünyada birçok ülkeye danışmanlık hizmeti veren bir model haline gelmiş durumda." dedi.

Satoğlu, bölgede 2014'te fındıkta yaşanan don olayını da hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fındıkta 2014 yılında çok büyük bir hasar meydana geldi. TARSİM'e fındık üreticilerinin ödediği prim miktarı sadece 7 milyon liraydı, bunun karşılığında 2014 yılında sadece fındık üreticilerinin TARSİM'den aldığı hasar miktarı yaklaşık 90 milyon lira civarındaydı. TARSİM'in temel amacına son derece uygun bir tablo. Çünkü TARSİM'in temel amacı tarım ekonomisinin sürdürülebilir olmasıdır."

TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu da Zeytin Dalı Harekatı ile Trabzon'daki yatırımlar ve tanıtım fuarlarının önemi hakkında bilgilendirmede bulundu.

Konuşmaların ardından TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Hacısalihoğlu tarafından TARSİM Genel Müdürü Satoğlu'na plaket takdim edildi.