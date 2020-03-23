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Tarım Sigortaları Havuzu, Koronavirüs, Ekonomi

TARSİM: "Evden çıkmadan da bize ulaşabilirsiniz"

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, son günlerde dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgınından dolayı, üretici ve yetiştiricilerin sağlıklarını düşünerek tarım sigortalarına ilişkin işlemlerini, evden çıkmadan çeşitli kanallar...

23.03.2020 15:11 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:11
TARSİM:

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, son günlerde dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Koronavirüs (COVID-19) salgınından dolayı, üretici ve yetiştiricilerin sağlıklarını düşünerek tarım sigortalarına ilişkin işlemlerini, evden çıkmadan çeşitli kanallar aracılığıyla gerçekleştirebilecekleri hatırlatıldı.

Açıklamada hasar ihbarlarının, Bitkisel Ürün ve Sera Sigortaları için 0850 399 89 50 numaralı Sesli Yanıt Sistemi ile Hasar İhbar Hattından, Hayvan Hayat Sigortaları için 0850 250 82 77 numaralı Çağrı Merkezinden; ayrıca, tarsim.gov.tr kurumsal internet sitesi ile TARSİM Mobil Uygulaması üzerinden tüm tarım sigortası branşları için kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yapılabileceği belirtildi. Talep ve soruların ise, 0850 250 82 77 numaralı Çağrı Merkezi aranarak iletilebileceği bildirilirken; söz konusu kanalların öncelikli olarak tercih edilmesi konusunda uyarıda bulunuldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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