TARSİM, Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na katıldı

TARSİM, gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinden çok sayıda katılımcının ziyaret ettiği 'Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na katıldı.

TARSİM, gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinden çok sayıda katılımcının ziyaret ettiği 'Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na katıldı.

TARSİM, bu yıl 11'incisi 7-11 Nisan tarihleri arasında Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda Fuarı'na katıldı. Gıda, tarım ve hayvancılık sektörlerinden çok sayıda katılımcının ziyaret ettiği organizasyon kapsamında açılan TARSİM standına, üretici ve yetiştiriciler yoğun ilgi gösterdi. Fuarda, yeni yıl itibarıyla hizmete açılan TARSİM Van Bölge Müdürlüğü'nden Bölge Müdürü Meriç Özdemir, Devlet Destekli Tarım Sigortası ve uygulamaları hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulunarak, soruları yanıtladı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı