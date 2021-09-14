TARSİM'den üreticilere 214 milyon TL kuraklık ödemesi

TARSİM'den yapılan açıklamada, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, bu yıl eksperlerin saha gözlem ve verim tespitleriyle ilgili titizlikle sürdürdüğü çalışmaların ardından, dosya işlemlerinin tamamlandığı ve 3 bin 532 köyde kuraklıktan zarar gören 14 bin 213 sigortalı üreticiye 214 milyon TL hasar ödemesi yapıldığı bildirildi.

Devlet Destekli Tarım Sigortaları Sistemi'nde, üreticinin primine sağlanan yüzde 60 Devlet desteği ile uygulamada olan Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamında bu yıl Türkiye genelinde 83 binin üzerinde poliçe tanzim edildi. Eksperlerin titizlikle sürdürdüğü saha gözlem ve verim tespit çalışmalarının ardından 44 ilin 267 ilçesinin 3 bin 532 köyünde poliçede yazılı olan köy bazlı eşik verim değerlerinin altında verim gerçekleştiği tespit edildi ve söz konusu köylerde sigortalı olan tüm üreticiler hasar ödemesine hak kazandı. Bu yıl sigortalı üreticilerden toplanan 24 milyon TL prim karşılığında 214 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili olarak, TARSİM'in kurumsal internet sitesi tarsim.gov.tr üzerinde yer alan 'Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası Sorgulama' ekranından kolaylıkla ve hızlı bir şekilde köy bazlı sorgulama yapılarak, bilgi edinilebiliyor.

TARSİM'den yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl ilçe bazlı olarak uygulanan Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, 59 ile bağlı 286 ilçede yaklaşık 20 bin adet hasar tespit çalışması yapıldığı kaydedilirken; 2021 yılından itibaren köy bazlı olarak uygulanmaya başlanan Kuraklık Verim Sigortası kapsamında, 67 ilin 375 ilçesinin 5 bin 311 köyünde yaklaşık 50 bin adet hasar tespit inceleme işlemi yapıldığı belirtildi ve şu ifadelere yer verildi:

"Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı üreticiler, kuru tarım alanlarında üretimini yaptıkları buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, mercimek ürünleri ve bu ürünlerin sertifikalı tohumlukları ile ek prim karşılığında ve isteğe bağlı olarak sertifikalı tohumlukların sap kısmını, kuraklık, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı köy genelinde doğrudan meydana gelebilecek verim kayıplarına karşı Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ile güvence altına alabiliyor.

Köyün ortalama verimi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Tarım Sigortaları Havuzu verileri esas alınarak tespit edilen verimi ifade ediyor. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, köyün eşik verim değeri, köyün ortalama veriminin yüzde 70'i alınarak belirleniyor. Her ürün ve köy için kuru şartlarda verim değerleri ayrı ayrı belirlenip, poliçeler bu doğrultuda düzenleniyor.

Eşik Verim Değeri'nin altında kalan köylerdeki tüm sigortalı üreticilere hasar ödemesi yapılıyor

Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası kapsamındaki bir riskin gerçekleşmesi halinde, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası yaptırmış olan sigortalı üreticinin, hasar ihbarına ilişkin herhangi bir beyan yükümlülüğü bulunmuyor. Eksperler tarafından köye ait referans parsellerde yapılan verim tespitleri sonucunda, köyün gerçekleşen verim ortalamasının, eşik verim değerinin altında olması halinde, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası yaptıran tüm üreticilere poliçe bitiş tarihinden itibaren en geç 30 gün içerisinde hasar ödemesi yapılıyor.

Devlet Destekli Tarım Sigortası Sistemi'ndeki tüm tarım sigortası branşlarında olduğu gibi, Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası da gönüllülük esasına dayanıyor ve poliçeler üreticilerin isteği doğrultusunda düzenleniyor. Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'na ilişkin tüm esaslara poliçelerde detaylı olarak yer veriliyor. Üreticiler, geçtiğimiz aylarda yenilenen yüzü ile uygulamaya alınan TARSİM Mobil aplikasyonu ve günümüzün kullanıcı dostu teknolojileri arasında yer alan arttırılmış gerçeklik teknolojisiyle geliştirilen TARSİM Sesli Poliçe Uygulaması ile pek çok konuda zahmetsizce bilgi edinebiliyor." - İSTANBUL

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