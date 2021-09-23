TARSİM'den sigortalı üzüm üreticilerine 550 milyon TL'ye yakın hasar ödemesi - Haberler Ekonomi
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TARSİM'den sigortalı üzüm üreticilerine 550 milyon TL'ye yakın hasar ödemesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TARSİM'den sigortalı üzüm üreticilerine 550 milyon TL'ye yakın hasar ödemesi

TARSİM, sigortalı üzüm üreticilerine 216 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildiğini ve önümüzdeki günlerde poliçe vadesi tamamlanacak sigortalı üreticilere ise 328 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

MANİSA (İHA) - TARSİM, sigortalı üzüm üreticilerine 216 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildiğini ve önümüzdeki günlerde poliçe vadesi tamamlanacak sigortalı üreticilere ise 328 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

TARSİM, bu yıl Manisa'da başta don, dolu ve fırtına olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü ürünleri zarar gören ve hasar dosya işlemleri tamamlanan sigortalı üzüm üreticilerine 216 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildiğini ve önümüzdeki günlerde poliçe vadesi tamamlanacak sigortalı üreticilere ise 328 milyon TL ödeme yapılacağını açıkladı.

TARSİM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizde yıllardır tarımın güvencesi olan TARSİM, 2021 yılı üretim sezonunda da üreticilerimize can suyu olmaya devam etmektedir. Bu yıl üretim sezonu içinde Manisa ilimizde üzüm ürünü için 40 bin adedin üzerinde poliçe tanzim edilmiştir. Söz konusu poliçelerin, 23 bin adedi don teminatına sahip olup, 17 bin adedi ise dolu paketi kapsamında düzenlenmiştir. Meydana gelen çeşitli doğal afetler ve riskler neticesinde bu ilimizden 41 bin adet hasar ihbarı alınmış olup ihbar nedenlerinde don, dolu ve fırtına gibi nedenler ön sırada yer almıştır. Hasar ödemeleri, sigortalı üreticilerimize poliçelerinin vade sonunda yapılmaktadır. Bu doğrultuda hasar dosyası tamamlanan üreticilerimize ödemeleri, poliçelerinin bitiş tarihleri itibarıyla yapılmaya başlanmış olup 216 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirilmiştir. Önümüzdeki günlerde poliçe vadesi tamamlanacak sigortalı üreticilerimize ise 328 milyon TL daha hasar ödemesi yapılmak üzere çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. Üreticilerimize tarım sigortalarını ihmal etmemelerini ve mutlaka zamanında yaptırmalarını tavsiye ediyor, hasarsız ve ürünü bol yeni bir üretim sezonu diliyoruz." - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri
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