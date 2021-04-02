TARSİM'den Sakarya'ya ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARSİM'den Sakarya'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
TARSİM'den Sakarya'ya ziyaret

TARSİM heyeti, Sakarya'ya ziyaret gerçekleştirerek, sigortalı fındık bahçelerinde ve hizmete açılacak yeni Bölge Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

TARSİM heyeti, Sakarya'ya ziyaret gerçekleştirerek, sigortalı fındık bahçelerinde ve hizmete açılacak yeni Bölge Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, 31 Mart tarihinde Sakarya'ya ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, sigortalı fındık bahçelerinde ve hizmete açılacak yeni Bölge Müdürlüğü binasında incelemelerde bulunuldu. - SAKARYA

TARSİM'den Sakarya'ya ziyaret
TARSİM'den Sakarya'ya ziyaret
TARSİM'den Sakarya'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Özgür Özel Özlem Zengin Erkan Kandemir Ali İhsan Yavuz
Magazin Alişan Sezen Aksu Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Ali Koç Ozan Tufan Caner Erkin Okay Yokuşlu Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Gemi Kavga
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TARSİM'den Sakarya'ya ziyaret - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 09:43:05. #1.15#
title