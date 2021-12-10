TARSİM'den İspanya ve Makedonya temasları

TARSİM, İspanya'da bir dizi ziyaret gerçekleştirirken, Makedonya tarafıyla da çevrimiçi toplantı yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürü ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkanı Kerim Üstün, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkan Yardımcısı ve TARSİM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mete Güler, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve beraberindeki heyet, İspanya'daki tarım sigortaları sistemi hakkında bilgi alışverişinde bulunmak üzere, 29 ve 30 Kasım tarihlerinde, Madrid kentinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Program kapsamında, ENESA, Mapfre Re, Agroseguro ve CCS gibi kurumların üst düzey yetkilileriyle bir araya gelinerek; kurumların yapısı, işleyişleri, kamu-özel sektör ortaklığında hangi aktörlerin yer aldığı ve bu aktörlerin sistemdeki rolü ve önemi, aktüeryal hesaplamalarda ve ürünlerin oluşturulması aşamasında hangi kriterlere dikkat edildiği, eksper atama süreçleri, eksper eğitimleri, reasürans yapısı ve hasar tespit yöntemleri gibi süreçler hakkında detaylı bilgiler alındı.

İspanya ziyareti sonrasında ise, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ile Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Tarım, Orman ve Su Ekonomisi Bakanlığı arasında, geçtiğimiz Eylül'de imzalanan devlet destekli tarım sigortaları alanında iş birliği konusunda iyi niyet beyanına istinaden, Makedon Heyet ve Bakanlık yetkilileri ile çevrimiçi toplantı gerçekleştirilerek; Makedonya tarafındaki yol haritasının netleştirilmesini teminen bilgi alışverişinde bulunuldu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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