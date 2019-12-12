: TARSİM'den fındık üreticisine 13 yılda 175 milyon lira hasar ödemesi

12.12.2019 12:03 | Son Güncelleme: 12.12.2019 12:07

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından zirai don, fırtına ve aşırı yağış başta olmak üzere çeşitli doğal olaylardan zarar gören fındık üreticilerine 13 yılda toplam 175 milyon lira hasar ödemesi gerçekleştirildi.

2006 yılında hayata geçen sistem, son yıllarda mevsimsel değişimler nedeniyle meydana gelen doğa olaylarına karşı fındık üreticisi için koruma kalkanı oluşturuyor.

AA muhabirinin TARSİM Genel Müdürlüğünden edindiği bilgilere göre, 2006'dan bugüne kadar, Türkiye genelinde sigorta yaptıran fındık üretici sayısı hızla artış gösterdi.

Bugüne kadar 116 bin üretici bu kapsamda başvuruda bulunurken, 827 binin üzerinde poliçe tanzim edildi.

On üç yılda zirai dondan kuraklığa, aşırı yağıştan fırtınaya kadar çeşitli doğal olaylardan zarar gören Türkiye genelindeki sigortalı fındık üreticisine 175 milyon lira tazminat ödemesi gerçekleştirildi.

Çiftçilere sigorta çağrısı

Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, AA muhabirine, yeni mahsul fındık ürünü için tarım sigortası yaptırma sürecinin başladığını ve 2020 Mart ayına kadar devam edeceğini söyledi.

Tarım sigortasının önemine değinen Bölük, çiftçilere mutlaka ürünlerini sigorta yaptırarak güvence altına almaları çağrısında bulundu.

Bölük, mevsimsel değişimlerin doğal olaylara yol açtığını, bu durumun da fındığı tehdit ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Fındık çok kıymetli bir ürün. Bu tarım ürünü doğal olaylara nedeniyle zaman zaman kayıplara uğradığını görüyoruz. Çiftçilerimiz zararlara uğramakta, mağduriyetler yaşamaktaydı. 2006 yılında TARSİM'in kurulmasıyla birlikte daldaki ürün koruma altına alındı."

Bölük, 2014 yılında Giresun ve yöresinde zirai don nedeniyle fındığın zarar gördüğünü ifade ederek, ürününü güvence altına alanların hasarlarının kurum tarafından giderildiğini dile getirdi.

Mart ayına kadar çiftçilerin mutlaka ürünlerini sigortalatarak güvence altına almalarını istediklerini bildiren Bölük, "Artık mevsimsel şartlar değişmeye başladı. Bitki bu iklim değişimlerine ayak uyduramıyor. Fındık doğal olaylara karşı çok hassas. Hal böyle olunca çiftçimiz yaşanabilecek olumsuz durumlardan zarar görmeme adına mutlaka ürünlerini sigortalatmalı." dedi.

Giresun Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdullah Şahin ise tarım sigortasının fındık üreticisinin adeta koruma kalkanı haline geldiğini söyledi.

Şahin, sigorta yaptıranların ürünlerini ve kendilerini koruma altına aldıklarına işaret ederek, "İklimsel değişimler fındık için büyük tehdit oluşturuyor. Çiftçilerimiz mutlaka kendilerini güvence altına alma adına tarım sigortalarını yaptırmalı. Böylelikle yaşanabilecek mağduriyetlerin de önüne geçilmiş olunacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA

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