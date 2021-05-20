TARSİM'den Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman'a ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARSİM'den Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman'a ziyaret

TARSİM'den Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet 17-19 Mayıs tarihleri arasında;

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet 17-19 Mayıs tarihleri arasında; bu yıl uygulamaya başlanılan Köy Bazlı Kuraklık Verim Sigortasında, riskin gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi ve ekspertiz çalışmalarının gözlenmesi amacıyla Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman'da kuru tarım alanlarında yetiştiriciliği yapılan arpa, buğday, kırmızı mercimek, nohut ürünlerine yönelik inceleme çalışmaları için ziyaretlerde bulundu.

Program kapsamında öncelikle Mardin'de kuraklık verim tespiti için çalışmalarını sürdüren eksperler ile bir araya gelinerek bilgiler alındı ve kuraklık sebebiyle zarar gören arpa, buğday ve kırmızı mercimek ürünleri incelendi. Programın ilk günü, bölge eksperleriyle gerçekleştirilen köy bazlı kuraklık verim sigortası çalışmaları toplantısı ile sona erdi ve ardından heyet Şanlıurfa'ya hareket etti.

Kuraklığın etkisi ile bazı bitkilerin hasatlarının yapılmadan tarlada bırakıldığı, arpa ve buğday ürünlerinde sapların ve başakların normal büyüklüğe ulaşamadığı ve bu nedenle bitki sayısında azalmalar meydana geldiği gözlemlendi. "Kuru şartlarda" yetiştirilen ve hasatları başlayan arpa, buğday ve kırmızı mercimek ürünlerinde ise yine kuraklık hasarı meydana geldiği bilgisi alındı. Ziyaretler esnasında üreticiler, köy bazlı kuraklık verim sigortası uygulamalarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Programın ikinci gününde ise Şanlıurfa'ya ziyarette bulunan Genel Müdür Günal ve beraberindeki heyete, Nisan ayında ekimi gerçekleştirilen pamuk ürünü hakkında TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından detaylı bilgilendirmeler yapıldı. - İSTANBUL

TARSİM'den Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman'a ziyaret
TARSİM'den Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman'a ziyaret
TARSİM'den Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman'a ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Sergey Lavrov Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Hülya Avşar Şeyma Subaşı Mehmet Ali Erbil
Spor Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Josef De Souza Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TARSİM'den Diyarbakır, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa ve Adıyaman'a ziyaret - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 16:00:03. #1.14#

title