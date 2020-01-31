TARSİM'den çiftçilere 5 milyon TL'ye yakın tazminat

31.01.2020 17:53 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:58

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, 2019 yılında devletin doğal afetler sebebiyle zarar gören çiftçilere ödenen tazminat tutarının 4 milyon 940 bin 234 TL olduğunu söyledi.



Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Karadeniz Bölge Müdürlüğü ile Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle il/ilçe müdürlerinde görev yapan teknik/sağlık personel, ziraat odaları, üretici/yetiştirici, birlik başkanları ile tarım danışmalarına yönelik tarım sigortaları hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı.



Toplantıda; Meteoroloji 10.Bölge Müdürü Yücel Yüce ve Teknik Şube Müdürü Ali Kesimoğlu tarafından 2019-2020 tarım yılı yağışları ile iklim verileri ve bunların karşılaştırılmaları hakkında bilgi verildi.



Devlet destekli tarım sigortaları uygulamaları ile ilgili bilgi veren TARSİM Karadeniz Bölge Müdürü Bülent Yaşaroğlu, "Üreticilerimizin ürünlerini sigorta yaptırarak (dolu, sel, su baskını, fırtına, hortum, heyelan, deprem) tabii afetlerin getireceği zararları karşılayabilir. Bahsi geçen doğal afetler için yapılacak sözleşmelerde çiftçimizin ödemesi gereken primin en az yüzde 50'si devletimiz tarafından karşılanmakta olup, yaşanan afet sonrası meydana gelen zararın yüzde 90'a kadar olan kısımları TARSİM tarafından karşılanabilmektedir. Ayrıca ilçe bazlı kuraklık sigortasında yüzde 60 oranında, meyvecilikte hassas bir konu olan don riskine karşı devlet desteği yüzde 66 oranında pirim desteği verilmektedir. Mevcut kapsama ek olarak; 2020 yılında ilk defa su ürünleri sigortasında isteğe bağlı olmak üzere hırsızlık riski, devlet destekli ürün sigortasında mısır, biberiye, ketencik ve çamfıstığı gibi. teminat kapsamına alınmıştır. TARSİM büyüdükçe kapsama aldığı riskleri genişletmeye devam edecektir" dedi.



Yapılan toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam ise şunları söyledi:



"Tarım riskli bir sektördür. Özellikle son yıllarda küresel iklim değişikliği tarımı olumsuz yönde etkiliyor. 2005 yılında çıkarılan tarım sigortaları kanununda her geçen yıl çiftçilerimizin lehine olacak şekilde düzenlemeler yapılmaktadır. En önemlisi de sigorta primlerinin en az yüzde 50'si devletimiz tarafından ödenmektedir. TARSİM kapsamında Samsun'da 2019 yılında mevcut poliçe sayısı 35 bin 626. Toplam prim tutarı içerisinden Samsun çiftçisinin ödediği prim tutarı 11 milyon 644 bin 508 TL. Devletin çiftçilerimiz için ödediği prim desteği ise 13 milyon 407 bin 555 TL ve doğal afetler sebebiyle zarar gören çiftçilerimize ödenen tazminat tutarı ise 4 milyon 940 bin 234 TL gerçekleşmiştir. Çiftçilerimizin herhangi bir doğal afet meydana geldiğinde mağduriyet yaşamamaları için mutlaka ürünlerini sigorta yaptırmaları gerekmektedir. Tarım sigortası yaptırmayan üreticilerimiz, TARSİM kapsamında olan riskler meydana geldiğinde 2090 sayılı tabii afetlerden zarar gören çiftçilere yapılacak devlet yardımlarından istifade edemeyeceklerdir." - SAMSUN

Kaynak: İHA