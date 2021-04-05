TARSİM'den Bursa ve Manisa'ya ziyaretler
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TARSİM'den Bursa ve Manisa'ya ziyaretler

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TARSİM'den Bursa ve Manisa'ya ziyaretler

TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, Bursa ve Manisa'ya ziyaretler gerçekleştirerek üreticilerle bir araya geldi ve incelemelerde bulundu.

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TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal, Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ve beraberindeki heyet, Bursa ve Manisa'ya ziyaretler gerçekleştirerek üreticilerle bir araya geldi ve incelemelerde bulundu.

Bursa'ya gerçekleştirilen ziyaret kapsamında, AR-GE çalışmaları çerçevesinde Mudanya ve Nilüfer ilçelerine bağlı köylerdeki zeytin ağaçlarında incelemeler yapıldı.

Genel Müdür Günal ve beraberindeki heyet, Bursa'nın ardından Manisa'daki üzüm bağlarında meydana gelen don hasarlarını yerinde inceleyerek, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Manisa'daki üzüm bağlarında meydana gelen don hasarını takiben üreticilerden 26 Mart tarihi itibarıyla 20 bin adet hasar ihbarı alınmış ve ön ekspertiz çalışmalarına aynı gün başlanmıştı. Ziyaret sırasında 100 ekibin titizlikle sürdürdüğü hasar tespit çalışmaları hakkında bilgiler de alan Günal, ekspertiz çalışmalarını yakından takip etti. Manisa'daki hasar tespit çalışmalarının 10 gün içinde tamamlanması planlanıyor. - İSTANBUL

TARSİM'den Bursa ve Manisa'ya ziyaretler
TARSİM'den Bursa ve Manisa'ya ziyaretler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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