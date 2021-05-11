TARSİM: "Çeltik ürününüz güvende"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TARSİM: "Çeltik ürününüz güvende"

TARSİM: 'Çeltik ürününüz güvende'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

TARSİM, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve 'çeltik' ürününü zamanında sigortalatmaları konusunda uyarıda bulundu.

TARSİM, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve 'çeltik' ürününü zamanında sigortalatmaları konusunda uyarıda bulundu.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve 'çeltik' ürününü zamanında sigortalatmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Üreticilerin 'çeltik' ürünü için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1 dekarlık alanda sigorta bedeli 2 bin 445 TL olan çeltik ürününün sigortalanması halinde 'dolu paketi' için ödenecek tutar sadece 32 TL. Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı üreticilere toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5; aynı zamanda DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 10 'DİTAP indirimi', hasarsız geçen yıllara bağlı olarak yüzde 30'a varan oranda 'hasarsızlık indirimi', sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'genç çiftçi indirimi', sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'kadın çiftçi indirimi' ve prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında 'peşin ödeme indirimi' uygulanıyor.

Çeltik ürününde teminat, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını ile yaban domuzu riskleri için bitkinin yeşermesinden ve filizlenmesinden itibaren başlıyor. Çeltik, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını ve yaban domuzu risklerinin neden olduğu miktar kaybına karşı sigortalanabiliyor. Bu üründe poliçe kabul tarihi lokasyonlara göre değişmekte olup, 1. ürün için 30 Haziran, 2. ürün için ise 31 Temmuz tarihinde sona eriyor. Üreticiler, yetkili acentelerden ve tarsim.gov.tr'den detaylı bilgi edinebilir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Paris'te okuyup memleketi Tunceli'ye döndü! Aspir üretiminden 4 ayda 150 bin lira kazanacak
Paris'te okuyup memleketi Tunceli'ye döndü! Aspir üretiminden 4 ayda 150 bin lira kazanacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Süleyman Soylu Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Burak Sergen Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Diego Ozan Tufan Samet Aybaba Burak Yılmaz Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TARSİM: "Çeltik ürününüz güvende" - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 17:12:46. #1.15#

title