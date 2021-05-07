TARSİM: "Ayçiçeği ürününüz güvende"
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TARSİM: "Ayçiçeği ürününüz güvende"

TARSİM: 'Ayçiçeği ürününüz güvende'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve 'ayçiçeği' ürününü zamanında sigortalatmaları konusunda uyarıda bulunuldu.

Tarım Sigortaları Havuzu'ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, üreticilere yüzde 50 Devlet prim desteğinden faydalanmaları ve 'ayçiçeği' ürününü zamanında sigortalatmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Üreticilerin 'ayçiçeği' ürünü için son günü beklemeden, bir an önce sigorta yaptırmalarının vurgulandığı açıklamada, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acenteleri aracılığıyla tarım sigortası poliçesinin düzenlenebileceği bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"1 dekarlık alanda sigorta bedeli 891 TL olan yağlık ayçiçeği ürününün sigortalanması halinde 'dolu paketi' için ödenecek tutar sadece 8 TL. Sigorta bedeli 1.625 TL olan çerezlik ayçiçeği ürününün sigortalanması halinde ise ödenecek tutar 15 TL.

Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) sistemine kayıtlı üreticilere toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5; aynı zamanda DİTAP üzerinden sözleşme yapmış olmaları durumunda ilave yüzde 5 olmak üzere toplamda yüzde 10 'DİTAP indirimi', hasarsız geçen yıllara bağlı olarak yüzde 30'a varan oranda 'hasarsızlık indirimi', sigorta yaptıran üreticinin yaşının 30 ve altında olması halinde, dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'genç çiftçi indirimi', sigorta yaptıran üreticinin kadın olması halinde dolu paket primi üzerinden yüzde 5 nispetinde 'kadın çiftçi indirimi' uygulanıyor. Prim tutarının tamamının peşin ödenmesi durumunda toplam poliçe primi üzerinden yüzde 5 oranında 'peşin ödeme indirimi' ile üreticinin aldığı risk önleyici ve azaltıcı önlem türüne göre çeşitli oranlarda indirimler de mevcut.

Ayçiçeği ürününde teminat, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan, sel ve su baskını ile yaban domuzu riskleri için bitkinin yeşermesinden ve filizlenmesinden itibaren başlıyor. Kuş zararında ise, dane olum ile hasat dönemi arasında teminat veriliyor.

Ayçiçeği, dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem ile sel ve su baskını, yaban domuzu ve bu yıl itibarıyla teminat kapsamına alınan kuş zararı risklerinin neden olduğu miktar kaybına karşı sigortalanabiliyor.

Bu üründe poliçe kabul tarihi lokasyonlara göre değişmekte olup, 1. ürün için 10 Haziran, 2. ürün için ise 8 Ağustos tarihinde sona eriyor.

Üreticiler, yetkili acentelerden ve tarsim.gov.tr'den detaylı bilgi edinebilir." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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