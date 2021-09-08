Tarshish "Doğu ve Batı Lezzetlerinin Eşsiz Armonisi"

Avrupa'nın göz bebeği olan İngiltere'nin kalbi Londra da eşsiz bir öğün yemenin ve mükemmel lezzetler tatmanın tek yolu Tarshish.

Muhteşem Türk Akdeniz yemeklerini kendi menülerine oradan da sizin masanıza ulaştıran Tarshish ödüllü bir restoran olmanın çok daha ötesinde. Adını İncil zamanında Eski Akdeniz de bulunan bir kıyı şehri olan Tarshish şehrinden alan bu restoran o zaman ki ilkeler ile yola çıkarak doğu ve Batı seremonisini sizlere sunuyor. Kral Süleyman zamanında bir ticaret şehir olan Tarshish gemiler ile Doğu ve Batıdan alışveriş ya da değiş tokuş yapıldığı zamanlarda bir kültürel kaynaşma noktası olmuştur. Şimdi ise İngiltere kıyılarına uzanmış olan Tarshish restoran bu kaynaşmış kültürlerin etkisini Avrupa'ya kadar taşımış bulunuyor.

Çok ince düşülmüş isminin eşliğinde mutfağında pişen lezzetli yemekler ile lezzet yolculuğuna çıkacaksınız. 300 kişilik geniş alanı ile aile yemeklerine, davet ve toplantılarınıza en uygun yer olacak olan Tarshish, eşsiz Wood Green Caddesinin manzarasına karşı harika deneyimler yaşatacak. 2 katlı olan bu restoranın çatı katında dilerseniz yemek yiyebilir dilerseniz de lounge bar olarak oturabileceğiniz alanda içkiniz yudumlayıp anın keyfini çıkarabilirsiniz.

British Kebap Awards tarafından 'En İyi Kaliteli Yemek Restoranı Ödülünü' alarak kalitesini ve yemeklerinin lezzetini tescillemiş olan Tarshish yeni gelecek ödüller için de çok çalışıyor. Tarshish 'in kurucusu olan Baran Yavuz "Birinci kalite hizmeti ve mükemmel lezzetleri olan restoranımıza geldiğinizde doğru yere geldiğinizi anlayacaksınız. Tarshish modern ve şık ortamda geleneksel Türk Akdeniz lezzetlerinin tadına bakabileceğiniz eşsiz bir yer. Muhteşem lezzetlerin yanı sıra hoş bir ortamı bulunan Tarshish Restoranda ayrıca otopark hizmeti de mevcuttur." Diyerek restoranı hakkındaki görüşlerini de belirtti.

Daha birçok ödül alacağına inandığımız Tarshish mükemmel mutfağı ve profesyonel ekibi ile İngiltere de bulunan yerli ve turist herkesi konuk etmeyi bekliyor. Aldıkları ödül ile gurur duyan ve daha iyisini hedefleyen Baran Yavuz "Tarsish, bizim için hem eğlenceli hem de prestijli bir proje oldu. Bu projeye başlarken kendimizden emindik. O yüzden bu başarıdan dolayı çok gururluyuz. Önümüzdeki zamanlarda daha çok ödül almayı hedefliyoruz.Markamızı büyütmek ve kendimizi geliştirmek için daha çok çalışacağız ve çabalayacağız. Şimdi hedefimiz İngiltere'nin en iyisi olmak. Bu bağlamdaki çalışmalarımızı durmaksızın devam ettirmekteyiz. İngiliz halkına kebap lezzetini sevdirdik ve vazgeçemeyecekleri bir duruma getirmeye çalışıyoruz." Diyerek işletmenin sahip olduğu vizyonunu da hatırlatmış oldu.

Kaynak: Bültenler