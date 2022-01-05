TARPET, EPDK tarafından belirlenen yetkilendirilmiş otomasyon şirketi oldu

Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji iştiraki olan TARNET'e ait TARPET, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen yetkilendirilmiş otomasyon şirketi oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Kredi Marketlerden sonra akaryakıt otomasyon sistemlerinde de sektörünün lider piyasa regülatörü olmayı hedefliyor.

Bu kapsamda, Türkiye'nin akaryakıt otomasyon sistemleri ve yazılımlarında yerli markası Tarım Kredi Kooperatiflerinin teknoloji iştiraki olan TARNET'e ait TARPET, EPDK tarafından belirlenen yetkilendirilmiş 5 otomasyon şirketinden biri oldu.

EPDK'nin kararına göre, 1 Ocak 2022'den itibaren bayi denetim sisteminin kurulması ve uygulanması yetkisi sadece EPDK tarafından belirlenen yetkilendirilmiş otomasyon şirketlerine ait olacak.

Şirketlere, servis ağı, personel kapasitesi, kalite belgeleri, operasyonel mali yeterlilik ve yetkili servis hizmetlerinde gerçekleştirilecek işin niteliğine uygun gerekli koşulları sağlama zorunluluğu getirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TARNET Genel Müdürü Huzeyfe Yılmaz, Türkiye'nin her alanına olduğu gibi yerlileşmesine de verdikleri katkıyı büyüterek sürdürme azim ve gayretinde olmaya devam ettiklerini belirtti.

EPDK'nin düzenlemesiyle yeni bir dönemin başladığını kaydeden Yılmaz, "Yıllardır TARNET'in TARPET'e yapmış olduğu altyapı yatırımları ve operasyonel kapasite artırımı, müşterilerimize sağlayacağımız hizmetin EPDK kontrolünde daha kaliteli olmasını sağlayacak." ifadesini kullandı.

Türkiye'de 81 il, 919 ilçede 1800'ün üstünde hizmet noktasında hizmet veren TARPET, pompa otomasyonu, tank otomasyonu, tanker otomasyonu, taşıt tanıma otomasyonu, mobil otomasyonu ve arka ofis yazılımları ile tam hizmet kapasitesinde müşterilerine çözümler sunuyor.