Taro Emir Tekin: En büyük hayalim Karadeniz'i gezmek
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Taro Emir Tekin: En büyük hayalim Karadeniz'i gezmek

Taro Emir Tekin: En büyük hayalim Karadeniz'i gezmek
Hürriyet - Haberler | Magazin

Oyuncu, "Çeşme'den Bodrum'a geldik.

Oyuncu, "Çeşme'den Bodrum'a geldik. Annem (Şevval Şam) şu an Karadeniz'de. Karadeniz'i gezmek benim de en büyük hayalim" dedi. Oyuncu, annesi Şevval Sam'ın mesleğini devam ettirdiği için gurur duyduğunu söyledi:

"Annemle sürekli konuşuyorum. Beni uyarıyor ve çok yardımcı oluyor." 

Taro Emir Tekin, sevgilisi Sofia ile 7 yıldır çok güzel bir ilişkilerinin olduğunu söyledi:

"Lise aşkım. Evlilik neden olmasın ama daha 24 yaşındayım."

Kaynak: Hürriyet

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