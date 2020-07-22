Tarlayı sürerken traktörü alev alev yandı
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Tarlayı sürerken traktörü alev alev yandı

BOLU'da, Selim Ulutepe'ye ait traktör, tarla sürdüğü sırada yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tarlayı sürerken traktörü alev alev yandı
22.07.2020 17:06 | Son Güncelleme: 22.07.2020 18:37

BOLU'da, Selim Ulutepe'ye ait traktör, tarla sürdüğü sırada yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, öğle saatlerinde Bolu merkeze bağlı Çanakçılar köyünde meydana geldi. Çiftçilik yapan Selim Ulutepe, kendisine ait tarlayı sürdüğü sırada traktöründen çıkan dumanları fark etti. Traktörden inen Ulutepe, yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı ancak başarılı olmadı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, traktör ise kullanılamaz hale geldi.


Kaynak: DHA

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