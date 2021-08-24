Son dakika haberleri: DENİZLİ-TARLAYA UÇAN TANKERDE ÇIKAN YANGINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
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Son dakika haberleri: DENİZLİ-TARLAYA UÇAN TANKERDE ÇIKAN YANGINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolden çıkan ve yol kenarındaki tarlaya devrilen akaryakıt tankeri alev aldı.

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolden çıkan ve yol kenarındaki tarlaya devrilen akaryakıt tankeri alev aldı. Tankerin sürücüsü Çetin Güven (55) yanarak yaşamını yitirirken, alevler yakıt bölümüne ulaşmadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, bugün saat 21.00 sıralarında Acıpayam İlçesi Alaaddin Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Denizli istikametinden Antalya yönüne seyir halinde olan Çetin Güven yönetimindeki 35 NNK 57 plakalı akaryakıt yüklü tanker, kontrolden çıkarak orta refuju aştı. Karşı şeride geçen tanker yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 18 ton benzin ve mazot taşıyan tankerin ön kısmında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, olay yerine sevk edilen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangını yakıt bölümüne ulaşmadan kısa süre içinde söndürdü. Kazada tanker sürücüsü Güven yanarak can verdi. Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası Güven'in cesedi itfaiye ekipleri tarafından yanan sürücü kısmından çıkartılarak otopsi yapılmak üzere Acıpayam Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Tankerdeki benzin ve mazot ise başka bir tankere yüklenerek akaryakıt istasyonuna götürüldü. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haberleri: DENİZLİ-TARLAYA UÇAN TANKERDE ÇIKAN YANGINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri: DENİZLİ-TARLAYA UÇAN TANKERDE ÇIKAN YANGINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri: DENİZLİ-TARLAYA UÇAN TANKERDE ÇIKAN YANGINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri: DENİZLİ-TARLAYA UÇAN TANKERDE ÇIKAN YANGINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri: DENİZLİ-TARLAYA UÇAN TANKERDE ÇIKAN YANGINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri: DENİZLİ-TARLAYA UÇAN TANKERDE ÇIKAN YANGINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri: DENİZLİ-TARLAYA UÇAN TANKERDE ÇIKAN YANGINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri: DENİZLİ-TARLAYA UÇAN TANKERDE ÇIKAN YANGINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Son dakika haberleri: DENİZLİ-TARLAYA UÇAN TANKERDE ÇIKAN YANGINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika haberleri: DENİZLİ-TARLAYA UÇAN TANKERDE ÇIKAN YANGINDA SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ - Haberler
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