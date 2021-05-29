BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandı
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BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandıBURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolünü yitirdiği otomobiliyle tarlaya uçan Bilecik Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar (42), yaralandı.

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandı

BURSA'nın İznik ilçesinde, kontrolünü yitirdiği otomobiliyle tarlaya uçan Bilecik Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar (42), yaralandı. Tedaviye alınan Özyaşar'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İznik- Adapazarı yolunda meydana geldi. Bilecik'in Osmaneli İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Güliz Özyaşar yönetimindeki 16 FCZ 91 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu tarlaya uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise Başhekim Özyaşar'a müdahalede bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Özyaşar, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özyaşar'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandı
BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandı
BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandı
BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandı
BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandı
BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandı
BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandı
BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandı
BURSA Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü Başhekim, yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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