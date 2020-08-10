Tarlaya uçan otomobildeki karı-koca yaralandı
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Tarlaya uçan otomobildeki karı-koca yaralandı

Tarlaya uçan otomobildeki karı-koca yaralandıTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp ayçiçeği tarlasına uçtu.

10.08.2020 16:40 | Son Güncelleme: 10.08.2020 16:54

Tarlaya uçan otomobildeki karı-koca yaralandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atıp ayçiçeği tarlasına uçtu. Kazada Kemal Bulut (75) ile eşi Kıymet Bulut (74) yaralandı.

Kaza, Malkara, Tekirdağ karayolunun Alaybey Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Tekirdağ yönüne giden Kemal Bulut yönetimindeki 34 FPE 36 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atıp yol kenarındaki ayçiçeği tarlasına uçtu. Kazada hurdaya dönen otomobilde sürücü Kemal Bulut ile eşi Kıymet Bulut, yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan Kıymet Bulut, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara kaza kırım ekiplerinin yaklaşık 30 dakika müdahalesinin ardından güçlükle çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından götürüldükleri Malkara Devlet Hastanesi'nden Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tarlaya uçan otomobildeki karı-koca yaralandı

Kaynak: DHA

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