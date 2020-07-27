Tarlaya uçan aracın sürücüsü 200 promil alkollü çıktı
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Tarlaya uçan aracın sürücüsü 200 promil alkollü çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada takla atan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Tarlaya uçan aracın sürücüsü 200 promil alkollü çıktı
27.07.2020 21:01 | Son Güncelleme: 27.07.2020 22:10

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada takla atan otomobil, yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücünün 200 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, kaza Ahmet Türkel Çevre Yolu'nda meydana geldi. Murat G. idaresindeki 16 KOA 99 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atarak yok kenarındaki tarlaya uçtu. Ters dönen araçtaki sürücü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kontrollerde sürücünün 200 promil alkollü olduğunu belirledi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan bin 228 TL para cezası kesilirken, ehliyetine de el konuldu. Kazada hurdaya dönen araç ise çekici yardımıyla olay yerinden yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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