Tarlaya Giren Otomobildeki Karı Koca Yaralandı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, kontrolden çıkarak yol kenarındaki buğday tarlasına giren otomobildeki çift yarlandı.

Edinilen bilgiye göre Nurdağı Gaziantep karayolunun 12'nci kilometresi İçerisu Mahallesi mevkiinde Nurdağı ilçe merkezine seyir halinde bulunan Y. K. idaresindeki 27 TT 958 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak buğday tarlasına girdi. Kazada araç sürücü ve otomobilde bulunan eşi K. K. yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Polis olay yerinde inceleme başlattı. - GAZİANTEP