Tarlaya giren domuz sürüsü görüntülendi

24.12.2019 14:03 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:03

SİVAS'ın Ulaş ilçesinde tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Kent merkezine 20 kilometre mesafede bulunan Kovalı köyünde çiftçilik yapan Nurullah Adıgüzel, önceki gün sabah saatlerinde traktör ile tarla sürerken yaban domuzu sürüsü ile karşılaştı. Adıgüzel, traktörü durdurarak, 7 tane oldukları görülen domuzları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Tarladan sıra halinde geçen domuz sürüsü bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA