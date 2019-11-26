26.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:09

"Tarlaya gidiyorum" diyerek evden çıkan yaşlı çiftçi 70 kişilik ekiple aranıyor

Bursa'da kayıp çiftçi 24 saattir 70 kişilik ekip tarafından aranıyor

BURSA - Bursa'da dün "Tarlaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 60 yaşındaki yaşlı çiftçi, 70 kişiden oluşan özel ekip tarafından aranıyor.

Olay, dün öğle saatlerinde Mustafakemalpaşa ilçesinde Söğütalan mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, "Tarlaya gidiyorum" diyerek evden çıkan 60 yaşındaki çiftçi Cemal Kılıç eve dönmeyince, ailesi şüphelenerek jandarmaya ihbarda bulundu. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri, aram kurtarma ekiplerinin de içinde yer aldığı 70 kişilik bir ekip kurdu. Ekiplerin çalışmaları 24 saati bulurken, aramada özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı öğrenildi. Ekiplerin Cemal Kılıç'ı arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA