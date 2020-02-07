'Tarlaya gidiyorum' dedi, 2 gündür kayıp
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'Tarlaya gidiyorum' dedi, 2 gündür kayıp

Turgutlu'da kendinden 2 gündür haber alınmayan 58 yaşındaki şahıs için arama kurtarma çalışmaları başladı.

07.02.2020 17:41 | Son Güncelleme: 07.02.2020 17:41
'Tarlaya gidiyorum' dedi, 2 gündür kayıp

'da kendinden 2 gündür alınmayan 58 yaşındaki şahıs için arama kurtarma çalışmaları başladı.


Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Mahallesi'nde yaşayan ve çiftçilik yapan 58 yaşındaki Recep Üzülmez, geçtiğimiz Çarşamba sabahı tarım arazisine gitmek üzere evinden ayrıldı. Akşam evine dönmeyen Üzülmez'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.


Jandarma ve AFAD ekipleri ile mahalle sakinleri, Sivrice ve çevresindeki dağlık alanda arama çalışması başlattı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede arama çalışmaları, jandarmanın iz takip köpeği ve drone yardımıyla sürdürülüyor. - MANİSA

Kaynak: İHA
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