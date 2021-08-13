Tarlaya giderken otomobili yandı
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Tarlaya giderken otomobili yandı

Tarlaya giderken otomobili yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tarlaya giden çiftçinin otomobili yanarak küle döndü.

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde tarlaya giden çiftçinin otomobili yanarak küle döndü.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Yaylak kırsal Mahallesi ile Konuksever kırsal Mahallesi arasındaki karayolunda yaşandı. Kazma ve kürekleri 63 VH 044 plakalı Renault marka otomobilinin bagajına koyan Sait Z., çalışmak için tarlaya gitmek istedi. Seyir halindeyken otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. Otomobili yolun kenarında durduran sürücü itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangını müdahale ederek söndürdü.

Araçta büyük hasar oluşurken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - ŞANLIURFA

Tarlaya giderken otomobili yandı
Tarlaya giderken otomobili yandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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