Tarlaya giden çiftçi karşılaştığı manzara karşısında yıkıldı
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Tarlaya giden çiftçi karşılaştığı manzara karşısında yıkıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Tarlaya giden çiftçi karşılaştığı manzara karşısında yıkıldı Tarladaki saman balyaları yandı Şanlıurfa'da biçerdöverin biçtiği arpa tarlasındaki saman balyalarını kamyona yüklemek için tarlaya giden çiftçi gördüğü manzara karşısında yıkıldı.

- Tarlaya giden çiftçi karşılaştığı manzara karşısında yıkıldı

Tarladaki saman balyaları yandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da biçerdöverin biçtiği arpa tarlasındaki saman balyalarını kamyona yüklemek için tarlaya giden çiftçi gördüğü manzara karşısında yıkıldı. Saman balyalarının yandığını gören çiftçi, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Ekili kırsal Mahallesi Pınarbaşı Sokakta yaşandı. İddiaya göre biçerdöverin biçtiği arpa tarlasındaki saman balyalarını kamyona yüklemek için işçi bulmak üzere Suruç'a giden İmam Ada, döndüğünde tarlasının bulunduğu yerden dumanlar yükseldiğini gördü. Tarlaya giden çiftçi, kendi tarlasındaki balyaların yandığını fark edince itfaiyeye haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen tarladaki yaklaşık 100 balya saman tamamen küle döndü. Yangını söndürme çalışmalarına yardım eden Ada, zararının çok olduğunu söyledi. Her balyanın 50 Türk Lirası olduğunu söyleyen Ada, oturup yangından geriye kalanları izledi.

Ekipler, söndürülen yangının nasıl çıktığını araştırıyor.

Tarlaya giden çiftçi karşılaştığı manzara karşısında yıkıldı
Tarlaya giden çiftçi karşılaştığı manzara karşısında yıkıldı
Tarlaya giden çiftçi karşılaştığı manzara karşısında yıkıldı
Tarlaya giden çiftçi karşılaştığı manzara karşısında yıkıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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