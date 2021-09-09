Tarlaya düşen yamaç paraşütçü taburcu oldu
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Tarlaya düşen yamaç paraşütçü taburcu oldu

Tarlaya düşen yamaç paraşütçü taburcu oldu
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

AKSARAY'da Hasandağı'ndan havalanan ve patates tarlasına düşen yamaç paraşütçü Macaristan uyruklu Adel M. (38), tedavisinin ardından taburcu edildi.

AKSARAY'da Hasandağı'ndan havalanan ve patates tarlasına düşen yamaç paraşütçü Macaristan uyruklu Adel M. (38), tedavisinin ardından taburcu edildi. 

Aksaray'da düzenlenen Paragliding World Cup Aksaray 2021 yarışması kapsamında Hasandağı'ndan havalanan yamaç paraşütçü Adel M., dün Niğde'nin Çiftlik ilçesi Ovalıbağ bölgesine geldiği sırada rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybetti. Adel M., patates tarlasına düştü, ihbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Adel M. özel bir hastaneye kaldırıldı. Adel M.'nin tedavisinin ardından taburcu olduğu belirtildi.

 


Tarlaya düşen yamaç paraşütçü taburcu oldu
Tarlaya düşen yamaç paraşütçü taburcu oldu
Tarlaya düşen yamaç paraşütçü taburcu oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş

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