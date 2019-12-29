Tarlaya diyerek geri dönmeyen çiftçi ekiplerce aranıyor

29.12.2019 01:41 | Son Güncelleme: 29.12.2019 01:46

Bursa'da tarlaya diyerek evinden çıkıp geri dönmeyen çiftçi için jandarma ve AFAD ekipleri harekete geçti.



Bursa'nın İznik ilçesi kırsal Boyalıca Mahalelsinde yaşayan evli ve iki çocuk babası İbrahim Uzun(46), tarlaya gidiyorum diyerek öğlen saatlerinden evinden çıktı. Evden çıkmasının ardından 7 saat geçmesine rağmen evine geri dönmeyen Uzun'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı.



Ayrıca arama çalışmalarına Bursa'dan gelen AFAD ekiplerinin de destek vereceği öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA