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Yeşilyurt Mahallesi, Alaşehir, Aliağa, Güncel

Tarlaya diye gitti, sır oldu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 23 yaşındaki çiftçi Deniz Çakal'dan 3 gündür haber alamayan yakınları hayatından endişe etiklerini belirtip, yetkililerden yardım istedi.

22.03.2020 22:15 | Son Güncelleme: 22.03.2020 22:15
Tarlaya diye gitti, sır oldu

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, 23 yaşındaki çiftçi Deniz Çakal'dan 3 gündür haber alamayan yakınları hayatından endişe etiklerini belirtip, yetkililerden yardım istedi.

Alaşehir kırsal Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk babası Deniz Çakal, geçen 19 Mart sabahı Aydoğdu Mahallesi yakınlarındaki tarlalarına gideceğini söyleyerek, evden ayrıldı. Eşi iki hafta önce evi terk edip, İzmir Aliağa'daki baba evine gittiği öğrenilen Çakal, akşam eve dönmedi. Bunun üzerine annesi Müzeyyen Çakal (47) ve babası Durmuş Çakal (57), gidebileceği yerlere bakmalarına rağmen oğullarına ulaşamadı. 3 çocuklarından en küçüğü olan Deniz Çakal'a ulaşamadıkları için hayatından endişe eden yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, Çakal'ın  bulunması için bölgede çalışma başlattı. Ancak, şu ana kadar Çakal'a ulaşılamadı.Tarlada oğlunun motosikletini devrilmiş, tarlada çalışırken giydiği kıyafetlerini ise erafa saçılmış olarak  bulduklarını belirten Müzeyyen Çakal, "Oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Güvenlik güçlerine durumu bildirdik. Oğlumun bir an önce bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz" diyerek, gözyaşı döktü. Oğlunun fotoğrafını öperek, acısını azaltmaya çalışan Çakal'ı yakınları teselli etmeye çalıştı.

Durmuş Çakal ise oğlunun ortadan kaybolmadan bir gün önce siyah bir otomobille takip edildiğini kendisine anlattığını belirtip, "'Oğlum aldırma, sana öğle gelmiştir' dedim. Ancak, ertesi gün ortadan kayboldu. Telefonlarına da cevap vermiyor. başına bir şey gelmiş oymasından korkuyoruz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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