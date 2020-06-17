Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
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Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü öldü, eşi yaralandı
17.06.2020 17:17 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:22

Sakarya'nın Hendek ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dikmen Mahallesi'nde Ali Kazın idaresindeki 54 ND 887 plakalı otomobil, tarlaya devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile eşi Güler Kazın, sağlık ekiplerince araçtan çıkarılarak Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücü Ali Kazın, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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