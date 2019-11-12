Tarlasını sürerken pulluğa "tarih" takıldı

12.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:46

Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde bir çiftçi, tarlasını sürerken Bizans dönemine ait erzak küpü buldu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Koçubaba köyünde yaşayan bir çiftçi, tarlasını sürerken traktörün pulluğu bir küpe takılınca jandarmaya haber verdi.

Jandarma nezaretinde arkeologlar tarafından çıkarılan ve altı kırık olan küp, Kırıkkale Kültür ve Turizm Müdürlüğüne getirildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Demiröz, AA muhabirine, Anadolu Medeniyetleri Müzesi arkeologlarının çıkarılan küpü restore edeceğini belirterek, "Küp, Bizans dönemine ait erzak kabı olarak kullanılmış. Günümüzdeki ifadeyle ambar olarak kullanılan bir küp. Küpü müdürlüğümüzde sergileyeceğiz." dedi.

Kaynak: AA