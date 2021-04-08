Tarlasını sürerken lahit mezar buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarlasını sürerken lahit mezar buldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Tarlasını sürerken lahit mezar buldu

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir çiftçi tarlasını sürerken traktöre takılan kaya parçasının altında mezar bularak durumu yetkililere haber verdi.

'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi
'Fakir kokaini' kullanarak intihar ettikleri iddia edilen 4 gençten birinin ailesi konuştu: Başkaları çocuklara uyuşturucu içirdi
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış
Yaşlı kadına şiddet anlarını kayda alan gelin, taziye evinde böyle göbek atmış

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir çiftçi tarlasını sürerken traktöre takılan kaya parçasının altında mezar bularak durumu yetkililere haber verdi. Alanda inceleme yapan ekipler Helenistik döneme ait bir mezar içinde iskelet ve 2 adet topraktan yapılmış kap ile 4 adet parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje ele geçirdi. Tarihi objeler muhafaza altına alınırken, iskelet mezara geri yerleştirildi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Taşkuyucak Mahallesi Akçaova mevkiinde 6 Nisan tarihinde saat 17.00 sıralarında DSİ arazisini traktörüyle süren E.G. isimli vatandaş traktöründe kullandığı patlatma aletine kaya parçasının takılması üzerine kaya parçasının lahit mezarı olabileceğini düşünerek jandarma komutanlığına haber verdi. Durumun jandarmaya haber verilmesinin ardından olay yerinde 2 personel görevlendiren ve emniyet tedbirlerini alan jandarma durumu Manisa Müze Müdürlüğüne bildirildi. 7 Nisan tarihinde Manisa Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazı işleminde Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 1 adet iskelet, 2 adet topraktan yapılmış kap ve 4 adet parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje ele geçirildi. Toprak kaplar ve sarı renkli metal objeler müze müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, iskelet sistemi kazının sonlanmasının ardından mezara geri bırakıldı. Gerekli kontroller yapılıp kazı işlemi sonlandırılarak alan eski haline getirildi. - MANİSA

Tarlasını sürerken lahit mezar buldu
Tarlasını sürerken lahit mezar buldu
Tarlasını sürerken lahit mezar buldu
Tarlasını sürerken lahit mezar buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fahrettin Altun Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Ajda Pekkan Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Ersun Yanal Yılmaz Vural Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarlasını sürerken lahit mezar buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:55:09. #1.14#
title