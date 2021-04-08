Tarlasını sürerken lahit mezar buldu

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir çiftçi tarlasını sürerken traktöre takılan kaya parçasının altında mezar bularak durumu yetkililere haber verdi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesinde bir çiftçi tarlasını sürerken traktöre takılan kaya parçasının altında mezar bularak durumu yetkililere haber verdi. Alanda inceleme yapan ekipler Helenistik döneme ait bir mezar içinde iskelet ve 2 adet topraktan yapılmış kap ile 4 adet parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje ele geçirdi. Tarihi objeler muhafaza altına alınırken, iskelet mezara geri yerleştirildi.

Manisa'nın Gölmarmara ilçesi Taşkuyucak Mahallesi Akçaova mevkiinde 6 Nisan tarihinde saat 17.00 sıralarında DSİ arazisini traktörüyle süren E.G. isimli vatandaş traktöründe kullandığı patlatma aletine kaya parçasının takılması üzerine kaya parçasının lahit mezarı olabileceğini düşünerek jandarma komutanlığına haber verdi. Durumun jandarmaya haber verilmesinin ardından olay yerinde 2 personel görevlendiren ve emniyet tedbirlerini alan jandarma durumu Manisa Müze Müdürlüğüne bildirildi. 7 Nisan tarihinde Manisa Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kazı işleminde Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 1 adet iskelet, 2 adet topraktan yapılmış kap ve 4 adet parça halinde sarı renkli amorf nitelikli obje ele geçirildi. Toprak kaplar ve sarı renkli metal objeler müze müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınırken, iskelet sistemi kazının sonlanmasının ardından mezara geri bırakıldı. Gerekli kontroller yapılıp kazı işlemi sonlandırılarak alan eski haline getirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı