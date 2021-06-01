Tarlasını sulamak isterken kanalda ceset buldu
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Tarlasını sulamak isterken kanalda ceset buldu

Tarlasını sulamak isterken kanalda ceset buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'nın Darende ilçesinde bir kişi, tarlasını sulamak istediği kanalda erkek cesedi buldu.

Malatya'nın Darende ilçesinde bir kişi, tarlasını sulamak istediği kanalda erkek cesedi buldu.

Edinilen bilgilere göre olay, saat 7.30 sıralarında Darende ilçesi Yenice Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarlasını sulamak isteyen M.G., kanalı temizleyeceği esnada kanalın içinde erkek cesedi buldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, ceset çürüdüğü için kimlik tespiti yapamadı. Kimlik tespiti DNA testiyle belirlenecek olan ceset, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna sevk edildi. Öte yandan cesedi bulunan kişinin, 13 Mayıs'tan beridir haber alınamayan Yenice Mahallesi nüfusuna kayıtlı Ö.Y. olabileceği tahmin ediliyor.

Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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