Tarlasındaki plastikleri yakmak isterken 6 hektarlık çalılık alanı küle çevirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarlasındaki plastikleri yakmak isterken 6 hektarlık çalılık alanı küle çevirdi

Tarlasındaki plastikleri yakmak isterken 6 hektarlık çalılık alanı küle çevirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de tarladaki plastikleri yakmak için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkınca 6 hektarlık çalılık alan yandı.

Eskişehir'de tarladaki plastikleri yakmak için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkınca 6 hektarlık çalılık alan yandı.

Edinilen bilgilere göre, Mihalıççık ilçesine bağlı Uşakbükü mahallesinde göl kenarında bulunan tarlasındaki plastikleri toplayan Levent E., ateş yaktı. Rüzgarın etkisiyle kontrolünü kaybettiği ateş çevreye yayıldı. Büyüyerek daha fazla alanı etkisi altına alan ateş 6 hektarlık çalılık alanda yangına sebep oldu. Mihalıççık Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri ve Adularya Termik Santrali itfaiye aracıyla yangına müdahale edilen yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin de desteğiyle söndürülen yangında, 6 hektar çalılık alan yandı. Olay ile ilgili olarak Levent E. hakkında kazaen yangına sebebiyet vermekten adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Tarlasındaki plastikleri yakmak isterken 6 hektarlık çalılık alanı küle çevirdi
Tarlasındaki plastikleri yakmak isterken 6 hektarlık çalılık alanı küle çevirdi
Tarlasındaki plastikleri yakmak isterken 6 hektarlık çalılık alanı küle çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de bıçaklı, kaldırım taşlı 'omuz atma' kavgası kamerada: 1 ölü, 3 yaralı
İzmir'de bıçaklı, kaldırım taşlı 'omuz atma' kavgası kamerada: 1 ölü, 3 yaralı
Kayıp öğretmenin cansız bedeni göletten çıkarıldı! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor
Kayıp öğretmenin cansız bedeni göletten çıkarıldı! İntihar ihtimali üzerinde duruluyor
Oğluna yardıma giden 66 yaşındaki adam, kalp krizi geçirip kayalıklara düşerek öldü
Oğluna yardıma giden 66 yaşındaki adam, kalp krizi geçirip kayalıklara düşerek öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Şentop Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Kadir Doğulu Kaan Yıldırım
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Volkan Demirel Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tarlasındaki plastikleri yakmak isterken 6 hektarlık çalılık alanı küle çevirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 10:18:52. #1.16#

title