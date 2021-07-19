Tarlasındaki plastikleri yakmak isterken 6 hektarlık çalılık alanı küle çevirdi

Eskişehir'de tarladaki plastikleri yakmak için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkınca 6 hektarlık çalılık alan yandı.

Eskişehir'de tarladaki plastikleri yakmak için yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkınca 6 hektarlık çalılık alan yandı.

Edinilen bilgilere göre, Mihalıççık ilçesine bağlı Uşakbükü mahallesinde göl kenarında bulunan tarlasındaki plastikleri toplayan Levent E., ateş yaktı. Rüzgarın etkisiyle kontrolünü kaybettiği ateş çevreye yayıldı. Büyüyerek daha fazla alanı etkisi altına alan ateş 6 hektarlık çalılık alanda yangına sebep oldu. Mihalıççık Belediyesi'ne bağlı İtfaiye ekipleri ve Adularya Termik Santrali itfaiye aracıyla yangına müdahale edilen yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Mihalıççık İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin de desteğiyle söndürülen yangında, 6 hektar çalılık alan yandı. Olay ile ilgili olarak Levent E. hakkında kazaen yangına sebebiyet vermekten adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı