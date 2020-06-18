Tarlasında yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı
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Tarlasında yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda tarlasında izinsiz olarak yetiştirdiği 420 kök Hint kenevirini sularken suçüstü yakalanan S.Ö. (58), gözaltına alındı.

Tarlasında yetiştirdiği Hint kenevirlerini sularken yakalandı
18.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 18.06.2020 13:13

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda tarlasında izinsiz olarak yetiştirdiği 420 kök Hint kenevirini sularken suçüstü yakalanan S.Ö. (58), gözaltına alındı.

Sarıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla kırsal Dadağlı Mahallesi'nde yaşayan S.Ö.'nün tarlasında izinsiz Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Dün saat 21.00 sıralarında operasyon düzenleyen ekipler, S.Ö.'yü, tarlada Hint kenevirlerini sularken suçüstü yakaladı. S.Ö. gözaltına alınırken, 420 kök Hint keneviri de sökülüp, yakılarak imha edildi.S.Ö.'nün jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: DHA

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