TARLASINDA KAPYA BİBER ÜRETTİ, 120 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI - Haberler
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TARLASINDA KAPYA BİBER ÜRETTİ, 120 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYARBAKIR'da 300 dekarlık arazisine kırmızı kapya biber eken Yakup Uras, bin 200 ton ürün elde etti.

DİYARBAKIR'da 300 dekarlık arazisine kırmızı kapya biber eken Yakup Uras, bin 200 ton ürün elde etti. Utas, 120 kişiye ise istihdam sağladı.

Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesi Karamusa Mezrası'nda çiftçilik yapan Yakup Uras, 300 dekarlık arazisine kırmızı kapya biberi ekti. Hasat sonunda bir dekardan 4 ton olmak üzere toplamda 1200 ton kırmızı kapya biber elde eden Uras, aynı zamanda 120 kişiye de istihdam sağladı. Uras, elde ettiği biberleri başta Diyarbakır olmak üzere, Batman, Bitlis, Van ve Mardin gibi illere de pazarlayarak kent ekonomisine katkı sunuyor.

TARLASINDA KAPYA BİBER ÜRETTİ, 120 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI

TARLASINDA KAPYA BİBER ÜRETTİ, 120 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI

TARLASINDA KAPYA BİBER ÜRETTİ, 120 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI

TARLASINDA KAPYA BİBER ÜRETTİ, 120 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI
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Haber: TARLASINDA KAPYA BİBER ÜRETTİ, 120 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLADI - Haberler
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