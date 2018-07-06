Tarlasında Hint Keneviri ile Yakalandı, 'Bamya' Dedi

MANİSA'nın Kırkağaç ilçesinde tarlasındaki ürünlerin arasında 418 kök Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 1 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı. Hint kenevirleri ise sökülerek imha edildi.

Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Şair Eşref Mahallesi, Ördek Körü mevkisindeki tarlasında T.D.'nin diğer ürünler arasında izinsiz Hint keneviri yetiştirdiğini belirledi. Dün tarlaya operasyon düzenleyen jandarma, T.D.'yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan T.D., kendisini yakalayan jandarmaya, ekip biçtiği ve sürekli bakımını yaptığı fidanların 'bamya' olduğunu ileri sürdü. Ancak, jandarmayı inandıramadı. Tarladaki 418 kök Hint keneviri Kırkağaç Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü personeli eşliğinde tek tek sökülüp, yakılarak imha edildi. Şüpheli T.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

- Manisa