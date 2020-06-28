Tarlasında gergedan böceği buldu
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Tarlasında gergedan böceği buldu

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan çiftçi Erol Osman Bulgurcuoğlu, pamuk tarlasını sularken ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği buldu.

Tarlasında gergedan böceği buldu
28.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 28.06.2020 12:58

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan çiftçi Erol Osman Bulgurcuoğlu, pamuk tarlasını sularken ağırlığının 850 kat fazlasını taşıyabilen, dünyanın en güçlü hayvan türlerinden gergedan böceği buldu.

İncirliova'nın kırsal Sınırteke Mahallesi'nde çiftçilik yapan Erol Osman Bulgurcuoğlu (54), sabah saatlerinde pamuk tarlasını sulamaya gitti. Sulama sırasında yerde gördüğü böcek dikkatini çekti. Eğilip aldığında ön tarafta boynuzunun olduğunu fark etti. İnternetten araştırdığında ise bulduğu bu türün toplanması ve satılması yasak olan 'gergedan böceği' (Oryctes nasicornis) olduğunu öğrendi.Erol Osman Bulgurcuoğlu, "Tarlada bulduğum böceği araştırdığımda gergedan böceği olduğunu öğrendim. Çevreye duyarlı bir insanım. Yine doğaya bırakmayı düşünüyorum. Bu tür böcek buralarda yok. Bu yaşıma kadar ilk kez bu böcek türünü gördüm" dedi.


Kaynak: DHA

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