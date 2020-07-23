Tarlasında bulduğu koyunun küpe numarasından sahibine ulaştı Keşan ilçesinde Engelliler Derneği Başkanı İsmail Büyükkayan, mısır ve bamya ekili tarlasına giren başıboş koyunu, küpe numarasından bularak sahibine teslim etti.

Keşan ilçesinde Engelliler Derneği Başkanı İsmail Büyükkayan, mısır ve bamya ekili tarlasına giren başıboş koyunu, küpe numarasından bularak sahibine teslim etti.

Büyükkayhan, Boztepe köyü yakınlarındaki mısır ve bamya ekili tarlada inceleme yaparken tarla içerisinde başıboş bir koyun gördü.

Koyunu evine götüren Büyükkayhan, Keşan Çiftçi Malları Koruma Başkanı Sedat Yoluç'u arayarak küpe numarasını verdi.

Küpe numarasından Ali Şahin Gavaz'a ait olduğu anlaşılan koyun, sahibine teslim edildi. Sedat Yoluç ve Ali Şahin Gavaz, koyunu bulup evine alan İsmail Büyükkayhan'a duyarlılığı nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: AA