TARLASINDA BAŞINDAN VURULMUŞ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
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TARLASINDA BAŞINDAN VURULMUŞ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İZMİR'in Torbalı ilçesinde çiftçi Kamuran Güney'in (60), tarlasında başından silahla vurulmuş cesedi bulundu.

İZMİR'in Torbalı ilçesinde çiftçi Kamuran Güney'in (60), tarlasında başından silahla vurulmuş cesedi bulundu. Jandarma, tefecilere borcu olduğu, bu nedenle bir süredir sıkıntı yaşadığı öğrenilen Güney'in öldürülmüş olma ihtimalini değerlendiriyor.

Torbalı'da evli ve 1 çocuk babası çiftçi Kamuran Güney'in sabah gittiği tarlasından dönmemesi ve aramalara da cevap vermemesi üzerine yakınları, saat 15.00 sıralarında yanına gitti. Güney, tarlada başından vurulmuş olarak kanlar içinde hareketsiz yatarken bulundu. Yakınlarının ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri geldi. Yapılan kontrolde, Güney'in başından av tüfeğiyle vurulduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

KÖY KAHVESİNE GELİP YERİNİ SORMUŞLAR

Jandarmanın ifadesine başvurduğu Gülay Güney, eşinin tefecilere borcu olduğunu, bu nedenle bir süredir sıkıntı yaşadığını söyledi. Jandarma, köylülerin ifadelerinden bugün köy kahvesine gelen bazı kişilerin, Kamuran Güney'in yerini sordukları bilgisine ulaştı. Başkaları tarafından vurulmuş olma ihtimali değerlendirilen Güney'in ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

TARLASINDA BAŞINDAN VURULMUŞ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
TARLASINDA BAŞINDAN VURULMUŞ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
TARLASINDA BAŞINDAN VURULMUŞ CANSIZ BEDENİ BULUNDU
TARLASINDA BAŞINDAN VURULMUŞ CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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