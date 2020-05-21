Tarlasına ürün yerine kenevir ekti
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Tarlasına ürün yerine kenevir ekti

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Seydikemer ilçesinde tarlaya ekili vaziyette 264 kök kenevir ele geçirildi.

Tarlasına ürün yerine kenevir ekti
21.05.2020 11:39 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:39

Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Seydikemer ilçesinde tarlaya ekili vaziyette 264 kök kenevir ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Seydikemer ilçesi kırsal Karaköy Mahallesinde M.A. isimli şahsın tarlasında hint keneviri yetiştirdiği bilgisi alındı. Eşen Çayı kenarındaki araziye İstihbarat Şube ve Eşen Jandarma Karakol ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda tapulu arazisine kenevir eken M.A. gözaltına alındı.

Tarlada jandarma ekipleri tarafından 264 kök hint keneviri ele geçirilirken, kenevirler imha edildi. Tarla sahibi M.A. Jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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