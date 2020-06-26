Tarlasına su taşıyan çiftçi traktör kazasında öldü Tarlasına su taşıyan çiftçi traktör kazasında öldü Traktör ikiye bölündü, sürücü öldü Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi Küme Evleri mevkinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Yusuf Başkan hayatını kaybetti.

Tarlasına su taşıyan çiftçi traktör kazasında öldü

Traktör ikiye bölündü, sürücü öldü

AYDIN - Aydın'ın Karacasu ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi Küme Evleri mevkinde meydana gelen traktör kazasında sürücü Yusuf Başkan hayatını kaybetti.

Olay Bereketli Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 DP 369 plakalı traktörüne takılı tankere su dolduran Yusuf Başkan, Alemler Mahallesi yolu üzerinde bulunan tütün tarlasına doğru seyir halindeyken iddiaya göre traktör aşırı yükü kaldıramayarak ikiye ayrıldı. 60 metreye yakın sürüklenen traktör yolun sol tarafındaki 10 metre yüksekliği bulunan zeytin tarlasına uçtu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Başkan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve iki çocuk babası olan Yusuf Başkan'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA