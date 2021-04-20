Tarlalarına zarar vereceğini bilmesine rağmen bulduğu domuz yavrularını sütle besledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tarlalarına zarar vereceğini bilmesine rağmen bulduğu domuz yavrularını sütle besledi

Tarlalarına zarar vereceğini bilmesine rağmen bulduğu domuz yavrularını sütle besledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çiftçi, mısır tarlalarına zarar veren domuz yavrularını bir hafta boyunca evde sütle besledikten sonra doğaya bıraktı.

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir çiftçi, mısır tarlalarına zarar veren domuz yavrularını bir hafta boyunca evde sütle besledikten sonra doğaya bıraktı.

Çınar ilçesi Altunakar köyünde çiftçiler, mısır tarlasında domuz yavruları ile karşılaştı. Domuzların tarlalarına zarar verdiğini bilen çiftçi Hamit Şenol, buna rağmen yavruları alıp evine götürerek sütle beslemeye başladı. Şenol, evinde bir hafta boyunca beslediği yavru domuzları daha sonra doğal ortamlarına bıraktı. - DİYARBAKIR

Tarlalarına zarar vereceğini bilmesine rağmen bulduğu domuz yavrularını sütle besledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, nereli?
Garo Paylan kimdir? Garo Paylan kaç yaşında, nereli?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Faik Öztrak Antony Blinken Bekir Pakdemirli Yıldırım Akbulut
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Şeyma Subaşı Mustafa Üstündağ
Spor Muslera Ali Koç Mesut Özil Gökhan Gönül Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Tarlalarına zarar vereceğini bilmesine rağmen bulduğu domuz yavrularını sütle besledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 13:00:47. #1.14#

title