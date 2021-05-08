Tarlaları sarıya boyayan kanola yetiştiriciliği Samsun'da yaygınlaşıyor
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Tarlaları sarıya boyayan kanola yetiştiriciliği Samsun'da yaygınlaşıyor

Tarlaları sarıya boyayan kanola yetiştiriciliği Samsun'da yaygınlaşıyor
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Samsun'un Bafra ve 19 Mayıs ilçesinde ekilen kanola çiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya büründü.

Samsun'un Bafra ve 19 Mayıs ilçesinde ekilen kanola çiçeklerinin açmasıyla tarlalar sarıya büründü.

Türkiye'nin en önemli ovalarından biri olan Bafra Ovası'nda arazilere ekilen kanola bitkisi çiçek açınca, tarlaları sarı renk kapladı.

Ayçiçeğine alternatif olarak ekilen ve bitkisel yağ üretiminde kullanılan kanola, son dönemlerde yüksek verimi nedeniyle tercih ediliyor.

19 Mayıs Ziraat Odası Başkanı Bayram Konuş, AA muhabirine, kanolanın bölgede yeni yeni ekilmeye başlandığını söyledi.

19 Mayıs, Bafra ve çevre ilçelerde kanola ekiminin yapıldığını ve her geçen yıl da üretiminin arttığını anlatan Konuş, "Kanola bitkisi eylül ayı sonunda ekiliyor. Soğuğa karşı dayanıklı bir bitki. Ekim yapıldıktan sonra meydana gelen yağışlar bitkini gelişmesi için çok önemli." dedi.

Kanola bitkisinde yağ oranının 38 ile 46 arasında olduğunu ve besleyicilik bakımından yüksek değerler içerdiğini dile getiren Konuş, "Ülkemizde daha çok yemeklik yağ olarak kullanılırken gelişmiş ülkelerde biyodizel üretiminde kullanılıyor. Bitkinin hasadının ardından arazide kalan atıkları da toprağa gübre görevi görüyor. Bir sonraki yıl için tarladaki ürünün verimini oldukça artırıyor. Bu nedenle kanola bitkisinin üretimini her açıdan değerli buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuş, bu yıl Samsun'da 700 dönüm civarındaki alanda kanola ekili olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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